السبت   
   01 11 2025   
   10 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الخطوط الجوية النمسوية تستأنف رحلاتها إلى طهران بعد توقف لـ 5 أشهر

      أعلنت شركة الخطوط الجوية النمسوية، السبت، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران اعتباراً من يوم الأحد، وذلك بعد تعليق استمر نحو خمسة أشهر إثر اندلاع الحرب بين الكيان الإسرائيلي والجمهورية الإسلامية. وأوضحت الشركة أن أول رحلة ستنطلق من فيينا إلى طهران الساعة 17:35 (18:35 بتوقيت غرينتش).

      من جانبها، كشفت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها استئناف الرحلات إلى طهران اعتباراً من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن الموعد الرسمي لعودة الرحلات.

      وفي بيان رسمي، أكدت الخطوط الجوية النمسوية أن فريقها الأمني يواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، مشددة على أن سلامة الطاقم والركاب تبقى على رأس أولوياتها.

      وكانت شركات طيران عديدة، وعلى رأسها الخطوط الجوية النمسوية ولوفتهانزا، قد أوقفت رحلاتها إلى إيران في يونيو الماضي بعد اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران.

      يذكر أن الخطوط الجوية النمسوية تُعد جزءاً من مجموعة لوفتهانزا التي تضم أيضاً شركات يورووينغز، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: يمكننا التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة.. ولا تفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي

      عراقجي: يمكننا التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة.. ولا تفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي

      هرمز.. الصاروخ الإيراني المضاد للرادارات الذي «يعمي» أعين الأعداء

      هرمز.. الصاروخ الإيراني المضاد للرادارات الذي «يعمي» أعين الأعداء

      وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار العادل المتكافئ وبلا تهديدات أو ضغوط

      وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار العادل المتكافئ وبلا تهديدات أو ضغوط