الخطوط الجوية النمسوية تستأنف رحلاتها إلى طهران بعد توقف لـ 5 أشهر

أعلنت شركة الخطوط الجوية النمسوية، السبت، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران اعتباراً من يوم الأحد، وذلك بعد تعليق استمر نحو خمسة أشهر إثر اندلاع الحرب بين الكيان الإسرائيلي والجمهورية الإسلامية. وأوضحت الشركة أن أول رحلة ستنطلق من فيينا إلى طهران الساعة 17:35 (18:35 بتوقيت غرينتش).

من جانبها، كشفت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها استئناف الرحلات إلى طهران اعتباراً من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن الموعد الرسمي لعودة الرحلات.

وفي بيان رسمي، أكدت الخطوط الجوية النمسوية أن فريقها الأمني يواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، مشددة على أن سلامة الطاقم والركاب تبقى على رأس أولوياتها.

وكانت شركات طيران عديدة، وعلى رأسها الخطوط الجوية النمسوية ولوفتهانزا، قد أوقفت رحلاتها إلى إيران في يونيو الماضي بعد اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران.

يذكر أن الخطوط الجوية النمسوية تُعد جزءاً من مجموعة لوفتهانزا التي تضم أيضاً شركات يورووينغز، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية.

المصدر: أ.ف.ب.