عراقجي: يمكننا التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة.. ولا تفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه لا يمكن لإيران وقف تخصيب اليورانيوم، واضاف في مقابلة صحفية “ما لم يتحقق بالحرب لا يمكن تحقيقه بالسياسة”، مؤكدا “لن نتفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي، ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل بنزع سلاحه”.

عراقجي اشار الى اننا “لسنا مهتمين بالمفاوضات المباشرة مع واشنطن، ويمكننا التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة”.

وأكد “وزير الخارجية الايراني “أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لكن واشنطن وضعت شروطًا غير مقبولة”. وأضاف: “نحن مستعدون للتفاوض لتهدئة المخاوف بشأن برنامجنا النووي، ونؤكد أنه برنامج سلمي”.

وقال عراقجي “نحن مستعدون لأي طارئ ونتوقع أي سلوك عدائي من الكيان الصهيوني. لم يكن بإمكان الكيان الإسرائيلي مهاجمة إيران لولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. نتنياهو مجرم حرب، وقد أثبت أن إسرائيل هي العدو الحقيقي للمنطقة”.