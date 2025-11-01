استقالة رئيس حكومة الأرجنتين وسط ترقب لتعديل وزاري واسع

أعلن المكتب الصحافي للرئاسة الأرجنتينية، أنّ الرئيس خافيير ميلي وافق على استقالة رئيس الحكومة غييرمو فرانكوس من منصبه بعد عامٍ على تولّيه المسؤولية.

وجاء في البيان أنّ ميلي “يشكر فرانكوس على عمله ودوره الأساسي في تنفيذ الإصلاحات الحكومية”، مؤكّداً أنّ الناطق باسم الرئاسة، مانويل أدورني، سيتولّى مهام رئاسة الوزراء اعتباراً من الاثنين المقبل بشكلٍ مؤقت، في خطوة تهدف إلى “تجديد الحوار السياسي في البلاد”.

من جانبه، قال فرانكوس، البالغ من العمر (75 عاماً)، في بيانٍ له، إنّه استقال لتمكين الرئيس من “مواجهة المرحلة الجديدة من الحكم بعد الانتخابات الوطنية من دون قيود”.

وتأتي استقالته بعد أسابيع من التكهّنات، ومن المتوقّع أن تمهّد لتعديلٍ وزاري واسع كما جرت العادة في الأرجنتين بعد كلّ انتخابات، وكان وزير الداخلية غييرمو كاتالان قد استقال أيضاً، يوم الجمعة الماضي.

يُذكر أنّ فرانكوس شغل سابقاً منصب وزير الداخلية قبل تولّيه رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2024 خلفاً لنيكولاس بوسيه، ويُعدّان من المقرّبين من الرئيس ميلي، وقد عملا سابقاً في شركة “كوربوريشن أميركا” التي أسسها الملياردير الأرجنتيني إدواردو أورنيكيان.

خلفيّة مختصرة

قام فرانسوس بتسلم منصب رئيس الوزراء في مايو 2024، بعد أن كان وزيراً للداخلية.

كانت هناك احتجاجات وتحركات سياسية ضده داخل البرلمان بخصوص طريقة تعامل الحكومة مع قانون الطوارئ لذوي الإعاقة، إذ دفع نواب حملة مساءلة ضده.

التغييرات تأتي في وقت تواجه فيه الأرجنتين تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معاداة سياسات التقشف، وتبحث الحكومة طريقاً لكسب تعاطف سياسي أوسع مع الإصلاحات.