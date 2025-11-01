عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

العناوين
صحيفة الاخبار:
- لبنان يوافق على مشاركة سياسية في الـ”ميكانيزم”!
- إعلاميّتان تتعدّيان على الأملاك البحرية
- غزّة: العدوّ يثبت الخط الأصفر
- دمج ذوي الصعوبات التعلمية: الدرب لا يزال طويلًا
- مصر وقطر تخشيان عودة القتال
- قراءات غربية في خطة ترامب: سيناريو العراق غير مستبعد صحيفة البناء:
- قاسم يشيد بموقف عون: على الحكومة دعم الجيش… وأميركا ليست وسيطًا نزيهًا
- إعلام الكيان “يبشر” بالحرب على لبنان وواشنطن تريد التفاوض قبل فضيحة سورية
- لبنان وسعي المقاومة لبناء سردية وطنية
- مخاطر استهداف أميركا لفنزويلا تتصاعد ومادورو يخاطب روسيا والصين وإيران
صحيفة اللواء:
- تقاطع عربي – أميركي – أوروبي على هدنة لـ 3 أشهر تفتح طريق التفاوض
- سلام يؤكِّد على حصرية السلاح وإجراء الانتخابات… وغارات “إسرائيلية” مسعورة ضدّ المدنيِّين
- ما أحوجنا إلى رفيق الحريري هذه الأيام؟
- دينامية مصرية لإعادة التوازن: من نزع السلاح إلى تجميده!
- لبنان بين تهويل توم برّاك وثوابت السيادة الوطنية.. هل تخضع بيروت للابتزاز الأميركي؟
صحيفة الـديــار
- اورتاغوس للمسؤولين: الانتقال إلى شمال الليطاني مع بداية 2026
- قاسم يردّ على التهويل ويدعو لخطة حكومية فورية
- سلام من بكركي: لا تأجيل… الانتخابات مسألة غير قابلة للنقاش
- خارطة انتشار المسيحيين في سورية: من 25% زمن العثمانيين إلى 3% بعد “التحرير”
- هل تريد أميركا سقوط لبنان؟!
صحيفة الجمهورية:
- تأكيد أوروبي على منع التصعيد
- سلام من بكركي: ننتظر تقرير الجيش
- عون: العدوان لا يزال الخيار الأول لـ”إسرائيل”
- عبوة المغتربين تُهدّد بمفاقمة الإرباكات الداخلية
- الليطاني.. كلُّهم ينتظرون على ضفة النهر!
- هل يبرّئ رزق اللّٰه بيطارأم يعيد قضية المرفأ إلى نقطة الصفر؟
صحيفة النهار:
- تجديد عرض التفاوض عبر توسيع “الميكانيزم” هل يجدي في لجم التصعيد؟
- سلام لـ”النّهار”: الأسواق الخليجيّة ستُفتح قريبًا أمام الصّناعات اللبنانيّة
- مع تصعيد الضغط الأميركي… فنزويلا تستنجد بموسكو وبكين
- الجامعة اللبنانية تنفي مزاعم الشهادات المزوّرة: لعدم إدخالنا في لعبة الحسابات الشخصية الضيقة
صحيفة الشرق:
- عون للموفد الألماني: مستعدون للتفاوض لإنهاء الاحتلال
- لبنان والفرص الضائعة!!!
- لبنان أمام خيارين: المر والأكثر مرارة
- مخرجُ سلام: صندوقان انتخابيّان في الخارج
الاسرار
البناء:
خفايا
- قالت مصادر سياسية إنّ موقف رئيس الجمهورية الداعي لتحمل الجيش اللبناني المسؤولية بالتصدي للتوغلات “الإسرائيلية” لا يحرج المقاومة بالقول إن الجيش يتولى المهمّة فلا داعي لوجود سلاح المقاومة كما يقول بعض السطحيين، لأن المقاومة التي رحبت بالموقف تعتبر أنه يؤكد ما تقوله عن محدودية قدرة الخيار الدبلوماسي دون إظهار القوّة، ويؤكد فشل الرهان على الموقف الأميركي الذي ثبت عند المسؤولين في الدولة أحد أمرين إما أنه عاجز عن تنفيذ التزاماته أو أنه لا يريد تنفيذها. وفي الحالتين يشكّل موقف الرئيس خطوة أولى نحو معادلة “من دون قوة لن يفرض لبنان حدود احترام سيادته” وعندما تبدأ الدولة هذا المسار سوف تكتشف أنها تحتاج إلى شعبها لتعويض الفارق الهائل في القدرات بين الجيش الوطني وجيش الاحتلال وطليعة الشعب المقاتلة هي المقاومة. وهذا معنى تمسك المقاومة بالثلاثية الذهبية شعب وجيش ومقاومة وحتمية ظهورها في أول مواجهة يترجم فيها الجيش قرار التصدّي.
كواليس
- يؤكد مصدر دبلوماسي أن الضغط لتسريع موافقة لبنان على التفاوض المباشر مع الاحتلال والتذكير بالمثال السوري بالقول إنه يقترب من الوصول إلى نهايته، بينما لبنان متردّدّ إنما يفضح حقيقة فشل المسار السوري في التوصل إلى اتفاق مشرّف ووقوفه بين احتمالي الفشل أو الاتفاق المهين. وفي الحالتين سوف يشكّل سببًا كافيًا لرفض لبنان تكرار المسار. ويضيف المصدر لو كان الكلام الأميركي المكرّر عن قرب توصل التفاوض السوري “الإسرائيلي” إلى نهايته ولو كانت النهاية مشرّفة للدولة السورية بصيانة حقوقها لكان الأفضل لإقناع لبنان بسلوك هذا الخيار ترك المسار السوري يكتمل وحمل نتائجه حجة لإقناع لبنان بسلوكه، لكن معرفة الأميركيين بأن النتيجة إما فشل ذريع أو نتيجة غير مشرّفة عبر التفريط بالحقوق السورية تستوجب جذب لبنان إلى مسار التفاوض قبل الفضيحة السورية.
اللواء:
- رفض جهات نافذة في “الميكانيزم” النقاط السوداء التي تثيرها مصادر “إسرائيلية” للحدّ من صورة الجيش اللبناني وأدائه.
- بدأ رئيس تيار حزبي الاقتراب من لعبة الـ”الصولد” في معاركه الانتخابية من الأشرفية إلى المتن وربما بعبدا.
- قيل في بعض المجالس أن دبلوماسيًا أميركيًا يرغب في مهام معلنة في لبنان، طمعًا بالاستثمارات وليس لأهداف دبلوماسية أو سياسية تتعلق بخدمة بلاده.
الجمهورية:
- مسألة حساسة ستعود إلى الواجهة الأسبوع المقبل بعدما طرأ واقع جديد يدفع إلى إيجاد صيغة للتعامل مع التحقيق في هذا الواقع.
- يروّج بعض المرشحين شائعات عن خلط أوراق في التحالفات الانتخابية المقبلة خلافًا للحقائق.
- تخالف وزارة خدماتية قرارًا اتّخذته سابقًا بدل أن تسعى إلى تنفيذه وملاحقة الجهات الغير ملتزمه به خصوصًا أنها معينة بنسبة كبيرة.
