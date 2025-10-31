الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:58
    دولي

    وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ “توماهوك” لأوكرانيا

      وافقت وزارة الحرب الأمريكية على تسليم صواريخ “توماهوك” المجنحة إلى أوكرانيا، على أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار النهائي.

      وأشار الرئيس الأمريكي ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو إلى أن الولايات المتحدة وحدها تجيد استخدام الصواريخ ولن تنقل هذه المعرفة لأي طرف.

      من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي ضرب لأراضي روسيا بصواريخ توماهوك سيواجه برد “جدي، إن لم يكن مدوياً”، ووصف المتحدث باسم الكرملين تصريح بوتين بأنه “بليغ وشامل”.

      وتعد صواريخ توماهوك أمريكية عالية الدقة وبعيدة المدى تصل إلى 1500 كيلومتر، وقد استخدمت سابقاً في عدة نزاعات.

      المصدر: مواقع

