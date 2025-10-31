“الشرق الأوسط الجديد”.. وهم والفشل العالمي يفاقم الأزمات

تناولت صحف عالمية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط الذي يرى محللون أنه “لن يعاد تشكيله مثلما تعتقد إسرائيل، في حين تناولت أخرى الفشل العالمي الجديد الذي أدى لتفاقم المأساة الإنسانية في السودان”.

فقد كتب مارك لينش -مقالا في مجلة “فورين أفيرز”- قال فيه إن “الحديث عن تشكيل شرق أوسط جديد ليس سوى أوهام، لأن المصالح الأميركية في المنطقة تختلف عن نظيرتها الاسرائيلية”.

ويرى الكاتب أن “واشنطن لن تكون قادرة على تبني كثير من سياسات تل أبيب التي يجب عليها إدراك حقيقة أن تفوقها العسكري لن يصنع نظاما جديدا في المنطقة بعدما جعلت من نفسها تهديدا لكثير من دولها”، وأشار إلى أن “تدمير قطاع غزة والتوجه لضم الضفة الغربية قوضا كل الجهود الرامية لحل عادل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية”.

وفي صحيفة “هآرتس” العبرية، تحدث مقال رأي ان “حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- أصبح حزبا للمتدينين اليهود، إذ يعتمد على دعم الحريديم سواء في الانتخابات التمهيدية أو من خلال الائتلاف الحاكم لضمان بقائه في السلطة”.

وقال المقال إن “الوزراء يشاركون في المناسبات الدينية وينفذون أجندات الحريديم، بينما توجه السياسات والتمويل الحكومي نحو سياسات دينية ضيقة ومعادية للصهيونية”.

