الأمم المتحدة تحذر من تهديد 27 مليون شخص بالمجاعة في الكونغو الديمقراطية

حذّرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، من أن ملايين الأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون خطر المجاعة نتيجة التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن الأزمة قد تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأفادت كل من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بأن نحو 27 مليون شخص في البلاد يواجهون “مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ”، بما في ذلك نحو 4 ملايين شخص يعانون من الجوع الطارئ.

وأوضحت الأمم المتحدة أن انخفاض المساعدات الدولية أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في شرق البلاد، وذلك قبل انعقاد مؤتمر دولي في باريس يسعى لتأمين تمويل طارئ للمنطقة.

من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن نقص التمويل أجبره على خفض عدد المستفيدين من مساعداته هذا العام من 2.3 مليون إلى 600 ألف شخص، متسبّبًا في عجز قدره 349 مليون دولار. ودعا البرنامج إلى توفير 127 مليون دولار كتمويل عاجل، محذّرًا من احتمال توقف جميع المساعدات اعتبارًا من فبراير/شباط في حال عدم تأمين التمويل.

وقالت القائمة بأعمال مدير البرنامج في الكونغو الديمقراطية، سينثيا جونز: “ملايين الأرواح في خطر، والآن هو وقت العمل”، مشيرة إلى أن الأزمة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 109 ملايين نسمة، يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية المزمن.

رغم الثروات الطبيعية الهائلة للكونغو الديمقراطية، وخاصة المعادن الثمينة، يعاني السكان من فقر مدقع. وتسببت ثلاث عقود من النزاعات حول هذه الموارد بمقتل الملايين في شرق البلاد المضطرب.

المصدر: مواقع