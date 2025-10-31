ترامب يحدد سقف اللاجئين عند 7500 ويولي اهتمامًا بالبيض من جنوب أفريقيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سقف قبول اللاجئين في السنة المالية 2026 سيصل إلى 7500 شخص فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقود، مع التركيز بشكل كبير على مواطني جنوب أفريقيا من الأقلية العرقية البيضاء “الأفريكانية”.

ووفق وثيقة نشرتها رويترز عن البيت الأبيض، قال ترامب إن الأفريكانيين يواجهون اضطهادًا على أساس عرقهم في بلادهم، وهو ما نفته حكومة جنوب أفريقيا عدة مرات. القرار يأتي ضمن سياسة أوسع لإعادة تشكيل برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة، ونقل الإشراف على برامج دعم اللاجئين من وزارة الخارجية إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ويشير خبراء إلى أن هذا القرار يمثل تراجعًا كبيرًا عن مستوى القبول في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حيث دخلت الولايات المتحدة نحو 100 ألف لاجئ في السنة المالية 2024، مقارنة مع 7500 فقط في خطة ترامب للسنة المالية المقبلة.

النائبون الديمقراطيون انتقدوا القرار واعتبروه “غير قانوني وغير أخلاقي”، مشيرين إلى أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس كما يلزم القانون قبل تحديد سقف اللاجئين.

المصدر: وكالات