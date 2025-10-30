وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار العادل المتكافئ وبلا تهديدات أو ضغوط

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، استعداد بلاده للمفاوضات العادلة القائمة على الاحترام المتبادل، مشدداً على ضرورة تجنب التهديد والضغط في أي عملية حوار.

وخلال كلمته أمام ملتقى الدبلوماسية الاقتصادية الذي عُقد في مدينة تبريز شمال غرب إيران، قال عراقجي إن “راية المحادثات لم تسقط أرضاً”، مضيفاً أن المحادثات تكون ذات معنى حين تقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الطرفين بعيداً عن لغة التهديد والضغط.

وأوضح عراقجي أن إيران لا تمانع في إجراء محادثات، بشرط أن تختلف عن الإملاءات وإصدار الأوامر أو أساليب التنمر، مؤكداً أنه في حال كانت الأطراف الأخرى جاهزة للحوار من موقع متكافئ بهدف التوصل إلى اتفاق يراعي المصالح المتبادلة وليس الأحادية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون جاهزة أيضاً للمضي قدماً في المفاوضات البناءة.

المصدر: وكالة ارنا