هاشم: الاعتداء الإسرائيلي على بليدا رسالة واضحة باستمرار همجية العدو وتفلته من أي التزام

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريحٍ له الخميس، أن “الاعتداء الذي حصل فجر اليوم على بلدية بليدا، واستشهاد المواطن إبراهيم سلامة، واستُكمل بتفجير مبنى حسينية العديسة، وما سبقه أمس بالتوغّل في مزرعة بسطرة في مواجهة الجيش اللبناني، تطوّر جديد في لحظةٍ كان ينتظر فيها الجميع ترجمة إيجابية لحركة الموفدين والمتابعين، والحديث عن تفعيل لجنة الميكانيزم”، وتابع: “وكأن العدو الإسرائيلي أراد أن يبعث برسالة واضحة باستمرار همجيّته وتفلّته من أيّ التزام أو تفاهم أو توافق، وهذا ما يضع المجتمع الدولي ومنظماته أمام مسؤولياتهم لوضع حدٍّ لهذه الاعتداءات”.

وأضاف هاشم: “اليوم أصبحت الأولويات أمام اللبنانيين واضحة، وهي السعي بكلّ الإمكانات لوضع حدٍّ للعدوان الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف الأعمال العدوانية، والانسحاب من الأرض المحتلة التي تزداد مساحتها يومًا بعد يوم. وعلى الحكومة تفعيل اتصالاتها وتحركاتها في كلّ الاتجاهات”، وتابع: “ما على القوى السياسية، بكلّ توجهاتها، إلا الانتباه إلى المخاطر التي يواجهها وطننا، والإقلاع في هذه الظروف الدقيقة عن كلّ ما يفرّق ويؤجّج المناخ السياسي، والتفتيش عن المشترك لحماية وتحصين وطننا بما لا يسمح لسموم العدو ومؤثراته بالدخول لتخريب الواقع الوطني، لأن وحدة الموقف الداخلي من أهمّ عوامل المواجهة والتصدي للمشاريع الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام