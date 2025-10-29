روسيا | بوتين يعلن اختبار طائرة “بوسيدون” الروسية غير المأهولة القادرة على حمل رؤوس نووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا أجرت اختبارًا ناجحًا لطائرة بدون طيار تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، أُطلق عليها اسم “بوسيدون”، مشيرًا إلى أنها مزودة بمحرك نووي ولا يمكن اعتراضها.

ويُعد هذا ثاني اختبار لسلاح روسي قادر على حمل رؤوس نووية خلال أسبوع، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع عسكريين مصابين في مستشفى بموسكو: “أجرينا أمس اختبارًا آخر لمجمع واعد آخر، وهي مركبة بوسيدون غير المأهولة تحت الماء، والمزودة أيضًا بمحرك نووي”.

المصدر: يونيوز