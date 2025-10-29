بوتين: نتقدم على جميع المحاور في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطباق الجيش الروسي حصاره على قوات كييف في مدينتي كوبيانسك وكراسنوارميسك شرق أوكرانيا، وأن القوات الروسية تتقدم بسرعة على جميع المحاور.

وأضاف بوتين “الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي وروسيا تضمن أمنها على المدى الطويل”.

كما أشار الرئيس بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية “مستعدة للسماح لوسائل الإعلام بدخول مناطق تطويق العدو، بما في ذلك وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية”، لافتاً إلى انه “قد يتوقف القتال خلال هذه الفترة”.

وفي وقت سابق من اليوم، زار الرئيس بوتين مستشفى “بي. في. ماندريكا” العسكري المركزي في موسكو، والتقى بالمشاركين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعلنت الدفاع الروسية إحكام الحصار على 5 آلاف جندي أوكراني بمدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف وضرب البنية التحتية العسكرية والطاقة، وتحييد أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال الساعات الأخيرة.

وفي تقرير قدّمه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأحد الماضي أعلن أن القوات الروسية أكملت تطويق الكتائب الأوكرانية في منطقتي كراسنوآرميسك ودميتروف (أحد أبرز معاقل الدفاع الأوكراني في المنطقة.)، حيث تتواجد 31 كتيبة أوكرانية.

كما أفادت وكالة “تاس” أن وحدات الطائرات المسيرة الروسية نجحت في قطع خطوط الإمداد الجوي لقوات كييف على محور كراسنوآرميسك، بالإضافة إلى أسر مجموعة من جنود الوحدة الخاصة الأوكرانية “سكالا” في محيط المدينة.