أبو الغيظ: دعم ثابت للبنان ورفض للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، على التمسك بانسحاب العدو الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وذلك خلال كلمته بافتتاح أعمال الملتقى الإعلامي العربي في بيروت، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون.

ولفت أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية “تؤكد دعمها الثابت للبنان” محذراً من أن “الخروقات الإسرائيلية المستمرة محاولات يائسة للتأثير على الوضع الداخلي”.

وأضاف أن “محاولات “إسرائيل” فرض شرق أوسط جديد بالقوة والدم محكوم عليها بالفشل”.

جاءت هذه التصريحات بعد تصاعد وتيرة هجمات العدو الإسرائيلي على لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

الإبادة الإسرائيلية في غزة عار على الإنسانية

من جهة ثانية، وصف أبو الغيط الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها “عار على الإنسانية”، وأن ما يحدث في القطاع “نكبة جديدة للشعب الفلسطيني”، معربًا عن أمله أن يشكّل “اتفاق شرم الشيخ بداية لإنهاء المأساة وبدء مرحلة إعادة الإعمار”.

وفي إطار تعزيز الصمود والمواجهة، لفت أبو الغيط إلى “أهمية بناء إعلام عربي حديث ومسؤول يواكب التطورات ويحافظ على وحدة المجتمعات”، داعيًا الإعلام العربي إلى “لعب دور فاعل في توعية المواطنين باعتبارهم محور العملية التنموية وغايتها”.

المصدر: وكالة الأناضول