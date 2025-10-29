يوميات معركة أولي البأس… اليوم السابع والثلاثون

معركة أولي البأس – الثلاثاء 29/10/2024

اِنطلاقًا من الإيمانِ باللهِ تعالى، والالتزامِ بالإسلامِ المحمَّديِّ الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئِ حزبِ الله وأهدافِه، وعملاً بالآليَّةِ المعتمَدةِ لانتخابِ الأمينِ العام، توافقت شورى حزبِ الله على انتخابِ سماحةِ الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا للحزب، خَلَفًا لسيِّدِ شهداءِ الأمَّة السيِّد حسن نصر الله (رضوانُ اللهِ عليه). وقد جاء هذا الانتخابُ تتويجًا لمسيرةٍ جهاديَّةٍ وفكريَّةٍ طويلةٍ لسماحتِه في صفوفِ الحزبِ وقيادتِه، وتأكيدًا على استمرارِ النهجِ نفسِه في مواجهةِ التحدِّياتِ والعدوان.

وبالتوازي مع هذا الاستحقاقِ القياديِّ، واصلَ مجاهدو المقاومةِ الإسلاميَّةِ أداءَ واجبِهم الجهاديِّ في الميدان. ففي إطارِ الرَّدِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ، ودفاعًا عن لبنانَ وشعبِه، نفَّذت المقاومةُ الإسلاميَّةُ، يومَ الثلاثاء الواقعِ فيه التاسعَ والعشرينَ من تشرينَ الأوَّلِ 2024، ثلاثًا وثلاثينَ عمليَّةً عسكريَّةً، استهدفت في معظمِها مستوطَناتٍ، ومواقعَ، وثكناتٍ، وتجمُّعاتٍ تابعةً لقوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ عندَ الحدودِ اللبنانيَّة – الفلسطينيَّة، باستخدامِ الصواريخِ والقذائفِ المدفعيَّةِ.

وعلى صعيدِ المواجهاتِ البرِّيَّةِ، وبعدَ رصدٍ دقيقٍ لتجمُّعاتٍ وتحركاتٍ لقوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ على أطرافِ بلدتي الخيام وكفركلا، استهدفَها المجاهدونَ أكثرَ من مرَّةٍ بصَليَّاتٍ صاروخيَّةٍ وقذائفَ المدفعيَّةٍ، وحقَّقوا إصاباتٍ مؤكَّدةً. وأثناءَ تحرُّكِ دبابتَيْ “ميركافا” في منطقةِ الحمامص جنوبيَّ بلدةِ الخيام، استهدفَهما المجاهدونَ بالصواريخِ الموجَّهةِ، ما أدَّى إلى احتراقِهما ووقوعِ طاقمَيْهما بين قتيلٍ وجريح.

وقصفت القوّةُ الصاروخيَّةُ في المقاومةِ مستوطَناتِ “دلتون”، و”كفر فراديم”، و”معالوت ترشيحا”، و”ميرون”، و”كابري”، بصَليَّاتٍ صاروخيَّةٍ كبيرةٍ.

كما استهدفت القوّةُ الجويَّةُ في المقاومةِ، بأسرابٍ من المسيَّراتِ الانقضاضيَّةِ، قاعدةَ “شراغا” شماليَّ مدينةِ عكَّا المحتلَّة، وقاعدةَ “بيت هِلِّل”، وتقاطعَ “غوما” جنوبَ “كريات شمونة”، وأصابَت أهدافَها بدقَّةٍ.

وتمكَّن مجاهدو المقاومةِ في وحدةِ الدفاعِ الجويِّ من إسقاطِ طائرةِ استطلاعٍ إسرائيليَّةٍ من نوعِ “هرمز 900” فوق منطقةِ مرجعيون، باستخدامِ صاروخٍ أرض – جو، وشُوهِدَت وهي تحترقُ في الجو.

في المقابلِ، أفادت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليَّةٌ بمقتلِ مستوطِنٍ وسقوطِ إصاباتٍ خطيرةٍ في مستوطنةِ “معالوت ترشيحا”، بعدَ تعرُّضِها لقصفٍ صاروخيٍّ عنيفٍ من قِبَل حزبِ الله. وأضافت أنَّ «حزبَ الله يهدِّدُ وهو موجود»، حيث تتزايدُ الحرائقُ، والقتلى، والأضرارُ في الأيّامِ الأخيرة بشكلٍ ملحوظ. وأكَّدت أنَّ نحوَ تسعِمئةِ جريحٍ من قوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ وصلوا إلى المستشفياتِ منذ بدءِ العمليَّةِ البرِّيَّةِ في لبنان.

وقد سُجِّل في هذا اليومِ إطلاقُ صفّاراتِ الإنذار اثنتينِ وعشرينَ مرَّةً في مختلفِ مناطقِ شمالِ فلسطينَ المحتلَّة، تركزت في مستوطَناتِ إصبعِ الجليل، والجليلِ الأعلى، وفي مستوطنةِ “نهاريا” ومحيطِها.

