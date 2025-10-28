الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 14 منزلًا ومنشأة في أم الخير جنوب الخليل

وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 14 إخطارًا بهدم منازل ومنشآت فلسطينية في قرية أم الخير جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، في خطوة أثارت مخاوف السكان من حملة تهجير جماعي جديدة في المنطقة المهددة بالاستيطان.

وأوضح المجلس القروي في بيان له أن قوات الاحتلال اقتحمت خِربة أم الخير وسلّمت الأهالي إخطارات نهائية بهدم المنازل والمنشآت، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تُمهد لحملة واسعة في الأيام القليلة المقبلة وتهدد الاستقرار السكاني في البلدة، خاصة مع تزايد اعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم للاستيلاء على المزيد من أراضي القرية.

وأشار المجلس إلى أن أم الخير شهدت منذ عام 2007 أكثر من 20 عملية هدم استهدفت أكثر من 100 منشأة سكنية وزراعية وخدمية، آخرها في فبراير الماضي، مضيفًا أن مستوطنين أقاموا حديثًا بؤرة استيطانية جديدة داخل أراضي القرية في محاولة لتسريع وتيرة تهجير الأهالي وسلب ما تبقى من أرضهم.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة 1014 عملية هدم طالت 3,679 منشأة، بينها 1,288 منزلًا مأهولًا، ما يعكس تسارعًا خطيرًا في وتيرة الاستهداف الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية شمل عمليات الهدم والاعتقالات وموجات عنف المستوطنين، وخلف خلال العامين الماضيين أكثر من 1,062 شهيدًا ونحو 10 آلاف جريح واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1,600 طفل، حسب الإحصاءات الفلسطينية.

المصدر: مواقع