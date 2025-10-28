لجان المقاومة في فلسطين : مصادقة حكومة نتنياهو على إقامة نحو 2000 وحدة سكنية بالضفة المحتلة هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني

أعلنت لجان المقاومة في فلسطين ان “قرارات الفاشي الصهيوني سموتيرتش ومصادقة حكومة نتنياهو على إقامة نحو ألفي وحدة سكنية ومصادرة 26 ألف دونم بالضفة المحتلة هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وإستمرار لحرب التطهير العرقي والاستئصال التي يتعرض لها شعبنا”.

واضافت في بيان “القرارات الصادرة عن الحكومة الصهيونية والمجرم سموتيرتش تكشف الوجه الحقيقي لكيان الإبادة والإجرام الصهيوني وهي إنعكاس للأطماع والمخططات الصهيونية العنصرية لكافة قادة الكيان الصهيوني”.

وتابعت “القرارات والمخططات الإستعمارية للحكومة الصهيوني تكشف عجز النظام الدولي عن بناء موقف موحد قادر للتصدي للجرائم الصهيوني وسياسة إزدواجية المعايير التي باتت عنواناً للتخاذل والنفاق الدولي”.

ودعت اللجان أبناء شعبنا في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام ال 48 للإنتفاض والثورة وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها رداً على القرارات الاجرامية والتوسعية الصهيونية .

المصدر: بيان