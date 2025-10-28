الثلاثاء   
    الذهب و مساره ربطا بالدولار و الحرب التجارية

      بلغ سعر أونصة  الذهب نحو 4,027.34 دولاراً . هذا المستوى يعكس مزيجاً من عوامل اقتصادية وسياسية عدة أثّرت في السوق. من جهة، التوترات الجيوسياسية المتجددة في آسيا والشرق الأوسط تواصل دفع الطلب على الذهب كملاذ آمن من جهة ، و من جهة أخرى ، المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة تظهر تباطؤاً في التوظيف وارتفاعاً في مخاطر الركود ، ما عزّز توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل Federal Reserve (الفيدرالي) بقيادة Jerome Powell.

      وفي السياق عينه ، ان الإقبال القوي من قبل البنوك المركزية على شراء الذهب ، وفق بيانات World Gold Council، أسهم في خلق دعم إضافي للمعادن الثمينة.

      المصدر: DHBNA.COM

      انخفاض طفيف في أسعار النفط مع ترقب مستجدات العلاقات الأمريكية الصينية

      الصين ومجموعة آسيان يوقعان “اتفاقية التجارة الحرة 3”

      الذهب يهبط متأثرا بارتفاع الدولار والتفاؤل التجاري

