الذهب و مساره ربطا بالدولار و الحرب التجارية

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4,027.34 دولاراً . هذا المستوى يعكس مزيجاً من عوامل اقتصادية وسياسية عدة أثّرت في السوق. من جهة، التوترات الجيوسياسية المتجددة في آسيا والشرق الأوسط تواصل دفع الطلب على الذهب كملاذ آمن من جهة ، و من جهة أخرى ، المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة تظهر تباطؤاً في التوظيف وارتفاعاً في مخاطر الركود ، ما عزّز توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل Federal Reserve (الفيدرالي) بقيادة Jerome Powell.

وفي السياق عينه ، ان الإقبال القوي من قبل البنوك المركزية على شراء الذهب ، وفق بيانات World Gold Council، أسهم في خلق دعم إضافي للمعادن الثمينة.

المصدر: DHBNA.COM