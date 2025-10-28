يوميات معركة أولي البأس… اليوم السادس والثلاثون

معركة أولي البأس – الإثنين 28/10/2024

في إطارِ الرَّدِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ، ودفاعًا عن لبنانَ وشعبِه، نفَّذت المقاومةُ الإسلاميَّةُ، يومَ الإثنين الواقعِ فيه الثامنَ والعشرينَ من تشرينَ الأوَّلِ 2024، ثلاثًا وثلاثينَ عمليَّةً عسكريَّةً، استهدفت في معظمِها مستوطَناتٍ، ومواقعَ، وثكناتٍ، وتجمُّعاتٍ تابعةً لقوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ عندَ الحدودِ اللبنانيَّة – الفلسطينيَّة، باستخدامِ الصواريخِ والقذائفِ المدفعيَّةِ والمسيَّراتِ الانقضاضيَّة.

وعلى صعيدِ المواجهاتِ البرِّيَّةِ، كمَنَ مجاهدو المقاومةِ الإسلاميَّةِ لِقُوَّةِ مشاةٍ إسرائيليَّةٍ تؤازِرُها عِدَّةُ آليَّاتٍ عسكريَّةٍ، كانت تحاولُ التقدُّمَ باتجاهِ تلِّ نحاس عندَ أطرافِ بلدةِ كفركلا. وعندَ وصولِها إلى نقطةِ المكمنِ، انقضَّ عليها المجاهدونَ، واشتَبكوا مع أفرادِها بالأسلحةِ الرشَّاشةِ والصاروخيَّةِ، ما أدَّى إلى احتراقِ آليّتَين ووقوعِ الجنودِ بين قتيلٍ وجريح. كما استهدفَ المجاهدونَ تجمُّعًا لجنودِ العدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ بلدةِ عيترون بمُحلِّقةٍ انقضاضيَّةٍ كبيرةٍ، وحقَّقوا إصاباتٍ مؤكَّدة. وأثناءَ تحرُّكِ دبابةِ “ميركافا” في منطقةِ الحمامص جنوبَ بلدةِ الخيام، استهدفَها المجاهدونَ بصاروخٍ موجَّهٍ، ما أدَّى إلى احتراقِها ووقوعِ طاقمِها بين قتيلٍ وجريح.

وقصفت القوّةُ الصاروخيَّةُ في المقاومةِ بصَليَّاتٍ صاروخيَّةٍ عددًا من القواعدِ العسكريَّةِ والمستوطناتِ والمدنِ في شمالِ فلسطينَ المحتلَّة، ومنها:

قاعدةُ “ميرون” للمراقبةِ الجويَّة.

مستوطَناتُ “نهاريا”، و”روش بينا”، و”ميرون”.

وفي إطارِ سلسلةِ عمليَّات “خيبر”، قصفت القوَّةُ الصاروخيَّةُ في المقاومةِ قاعدةَ “ستيلا ماريس” البحريَّةَ شمالَ غربِ حيفا المحتلَّة بصواريخَ نوعيَّةٍ.

وبدَوْرِها، استهدفت القوّةُ الجويَّةُ في المقاومةِ شركةَ “يوديفات” للصناعاتِ العسكريَّةِ جنوبَ شرقِ عكّا المحتلَّةِ بمسيَّرةٍ انقضاضيَّةٍ أصابت هدفَها بدقَّةٍ، كما شنَّت هجومًا جويًّا بأسرابٍ من المسيَّراتِ على تجمُّعاتٍ لجنودٍ وآليّاتِ العدوِّ في مستوطَنَتَيْ “زرعيت” و”المنارة”، وفي كسّارةِ “كفرجلعادي”، وأصابَت أهدافَها بدقَّةٍ.

في المقابلِ، أفادت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليَّةٌ بانفجارِ طائرةٍ بدونِ طيَّارٍ في منطقةِ “كفار بلوم” بإصبعِ الجليل، من دون أن تُفعَّلَ صفّاراتُ الإنذار. وأعلن جيشُ العدوِّ الإسرائيليُّ أنَّ حصيلةَ الإصاباتِ في صفوفِه منذ بدءِ التوغُّلِ البرِّيِّ في جنوبِ لبنانَ ارتفعت إلى خمسمئةٍ وأربعٍ وتسعينَ إصابة.

وبدورِه، حذَّر المحلِّلُ العسكريُّ في صحيفةِ “إسرائيل اليوم” من “النشوةِ السياسيَّة” داخلَ “إسرائيل”، مُشيرًا إلى أنَّ حزبَ الله، رغمَ الضرباتِ القاسيةِ، لم يُهزَمْ بعد.

وقد سُجِّل في هذا اليوم إطلاقُ صفّاراتِ الإنذار تسعًا وعشرينَ مرَّةً في مختلفِ مناطقِ شمالِ فلسطينَ المحتلَّة، تركزت في مستوطَناتِ إصبعِ الجليل، والجليلِ الغربيِّ، وعلى الخطِّ الساحليِّ من رأسِ الناقورة شمالًا حتّى منطقةِ حيفا جنوبًا.

المصدر: موقع المنار