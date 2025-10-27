ترامب “متفائل” بالتوصل إلى اتفاق مع الصين

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إلى اليابان، ثاني محطات جولته الآسيوية، في ظل تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات الاقتصادية الحادة مع الصين التي سيلتقي رئيسها شي جينبينغ الخميس.

وأكّد ترامب مجدداً رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هذه الجولة التي بدأت في ماليزيا وتُختتم في كوريا الجنوبية.

وقال في حديث مع الصحافيين على متن طائرته “سنجري محادثات جيدة جداً” مع شي جينبينغ، مشيداً بعلاقة “الاحترام” التي تجمعهما.

وأبدى ترامب أيضاً حماسة لزيارته إلى طوكيو، حيث من المقرر أن يلتقي الإمبراطور ناروهيتو مساء اليوم، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.

وقال إنه “متشوّق” للقاء تاكايشي التي سمع عنها «أموراً رائعة»، ووصفها بأنها “حليفة كبيرة وصديقة” لرئيس الوزراء السابق شينزو أبي، الذي كان على علاقة وثيقة به.

والسبت، وعدت تاكايشي في أول اتصال هاتفي بينها وبين ترامب بأن تضع في أولويات حكومتها التعاون مع الولايات المتحدة، ولا سيما في مجال الأمن.

وسيزور ترامب غداً الثلاثاء عدداً من الجنود الأميركيين الذين يخدمون على متن حاملة الطائرات “يو أس أس جورج واشنطن” الراسية قبالة سواحل جنوب طوكيو، والتي تضمّ نحو 60 ألف عسكري أميركي.

ويُتوقع أن تتناول مباحثات الثلاثاء النقاط التي ما زالت معلّقة، مثل الشكل الذي ستتخذه الاستثمارات اليابانية المزمعة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار.

وفي كوريا الجنوبية التي يصلها ترامب الأربعاء، تتركز المفاوضات أيضاً على الجوانب التجارية.

أما القضية الأبرز في كل هذه الجولة، فستكون الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، والتي تتجاوز تداعياتها حدود البلدين إلى الاقتصاد العالمي برمّته.

المصدر: مواقع إخبارية