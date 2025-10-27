زيلينسكي: أوكرانيا وحلفاؤها سيعملون على خطة لوقف إطلاق النار في الأيام الـ10 المقبلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع “أكسيوس” إن أوكرانيا وحلفاءها اتفقوا على العمل على خطة لوقف إطلاق النار خلال الأيام العشرة المقبلة، وذلك بعد اقتراح الرئيس الأميركي بوقف الحرب عند الخطوط الحالية.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة نُشرت اليوم الاثنين: “قرّرنا أننا سنعمل على خطة لوقف إطلاق النار، في الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تطلب من الإدارة الأميركية، بهدف الضغط على روسيا لإجراء محادثات، ليس فقط صواريخ توماهوك ولكن أيضاً “أشياء مماثلة” لا تتطلب تدريباً طويلاً.

وفي وقتٍ سابق، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّ كلًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ جهود بلاده تتركز حالياً على خفض التوتر بين الطرفين.

وأوضح ترامب خلال تصريحات له من البيت الأبيض بحضور زيلينسكي أنّ واشنطن تسعى إلى التوصل لتفاهمات تشمل ملف صواريخ “توماهوك”، مضيفاً: “نأمل ألا يحتاج الأوكرانيون إلى استخدامها، وأعتقد أننا قريبون جداً من إنهاء الحرب”.

