وفد من “الملتقى القومي العربي” يزور ضريح الشهيد السيد هاشم صفي الدين ويؤكد التمسك بخيار المقاومة

زار وفد من «الملتقى القومي العربي» ضريح الأمين العام لـ«حزب الله» الشهيد السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر، وكان في استقبال الوفد معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله خليل حسين. ووضع الوفد، الذي ضمّ ممثلين عن أحزاب وقوى وطنية تجتمع تحت اسم الملتقى، أكاليل من الزهر أمام الضريح تكريماً لذكرى الشهيد.

وخلال الزيارة ألقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، العميد مصطفى حمدان، كلمة أكد فيها أن «وجودنا أمام مرقد السيد هاشم يؤكد إصرارنا كوطنيين لبنانيين وقوميين عرب على أن خيار المقاومة خيار قومي ووطني»، مشدداً على أن مسيرة المقاومة بهدف تحرير فلسطين «تتكلل بالشهادات السامية للقيادات والشهداء، وأن خيار التحرير يبقى مرتبطاً بالمقاومة».

من جهته قال رئيس حزب «التيار العربي» شاكر البرجاوي إن المواجهة مع الكيان «معركة وجودية»، معبّراً عن موقف حزبه الداعم لخيارات المقاومة والدفاع عن لبنان «في مواجهة أطماع العدو الصهيوني»، ومؤكّداً «الالتزام بمواصلة نهج المقاومة عبر الأجيال حتى التحرير».

وتحدّث رئيس الدائرة السياسية في الحرس القومي العربي عصام فاخوري مشدّداً على أن «المقاومة ومشروعها هو مشروع الأمة»، معتبراً أن «المسيرة ستستمر وتتسع كما كان يراها الراحل السيد الهاشمي والقيادة المقاومة». وختم فاخوري مؤكّداً أن «الدماء الزاكية تبقى منارة الطريق وأن الكفاح ضد العدو مستمر».

حضر الزيارة ممثلون عن أحزاب وقوى وطنية وشخصيات قومية، وكانت مناسبة لتجديد العهد والتأكيد على مواقف الوفاء والدعم للقضايا الوطنية والقومية.

