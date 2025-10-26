الأحد   
    دولي

    عشرات الآلاف يشاركون في تظاهرة من أجل المناخ قبل الانتخابات الهولندية

      تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، دعماً لقضية المناخ، في محاولة للضغط على الأحزاب السياسية لإعطاء أولوية أكبر لمكافحة تغيّر المناخ قبل أيام من الانتخابات العامة التي تهيمن عليها قضيتا الهجرة والإسكان.

      وانطلق المتظاهرون من حديقة عامة في المدينة، حاملين لافتات كتب عليها “الكوكب يستحق صوتك” و”صوّت للأخضر” و”أعِد للأرض برودتها”، قبل أن يجوبوا شوارع لاهاي في مسيرة حاشدة.

      ووفقاً للمنظّمين، شارك نحو 45 ألف شخص في المسيرة، التي تعدّ من أكبر التحركات البيئية في البلاد خلال العام الحالي.

      وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيفانداغ، أنّ قضية المناخ تراجعت إلى المرتبة الحادية عشرة من أصل 12 أولوية لدى الناخبين قبل الانتخابات المقررة في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

      وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 25 ألف ناخب، أنّ 19% فقط وضعوا المناخ ضمن أهم خمس قضايا بالنسبة إليهم، مقابل 58% للسكن، و44% للهجرة، و40% للرعاية الصحية.

      المصدر: أ.ف.ب.

