النائب حسن عز الدين: المقاومة فخر لبنان.. ونحذر من أي إعمار مشروط يمسّ سيادتنا

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أنّ المقاومة هي قوة لبنان وفخره، وأجمل ما كُتب في ‏تاريخه الحديث، لأنها وجدت لتواجه وتقهر العدو وتحرّر الارض، واستطاعت أن تبني سيادة حقيقية وتجعل من ‏لبنان بلداً حراً مستقلاً يمتلك قراره الوطني دون وصاية أو إملاءات من أحد.‏

وأضاف عز الدين أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متواصلة خدمةً للمصالح الإسرائيلية، وكل ما تسعى إليه ‏هو انتزاع عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، وفي مقدمتها المقاومة لأنها تشكل السدّ المنيع في وجه الأطماع ‏الصهيونية.‏

كلام النائب حسن عز الدين جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة عين قانا للشهيد المجاهد ‏عيسى أحمد كربلا بحضور شخصيات وفعاليات وحشد من الأهالي.‏

‏ وقال: ما تريده أميركا هو أن تجعل لبنان عاجزاً بالكامل أمام العدو، وعندما يعجز عن المواجهة سيكون الاجتياح في ‏اليوم التالي، فلا يظنن أحد أن الأطماع الإسرائيلية انتهت، والتجربة السورية خير دليل بعد أن دُمّرت قدراتها فتمّ ‏اجتياحها.‏

وفي ما يخصّ ملف إعادة الإعمار رأى عز الدين أنّ المسؤولية تقع أولاً على الدولة اللبنانية، التي عليها أن تؤمّن ‏التمويل اللازم ضمن موازنة العام 2026، وأن تخصّص مبالغ واضحة لإعادة الإعمار، ولو بشكل تدريجي، لإعادة ‏الثقة بين المواطنين والحكومة. وأكد أنّ الحكومة نالت الثقة على أساس برنامج واضح يشمل وقف العدوان، ‏وإخراج العدو، والانطلاق في عملية إعادة البناء.‏

وحذر عز الدين من أي محاولات ابتزاز سياسي تحت عنوان الإعمار، قائلاً: نحذر من أي دعم خارجي يأتي مشروطاً ‏سياسياً أو يتعارض مع مصالح لبنان وسيادته وقراره الوطني، فهذا أمر مرفوض أما من يريد المساعدة بلا شروط ‏فمرحباً به.‏

واشار الى اننا نريد أن نبني ما دمّره العدو من خلال الحكومة باعتبارها تجبي الضرائب وتستطيع ان تضع بندا في ‏الموازنة الجديدة او تقتطع نسبة من موازنات الوزارات باعتبار ان الاعمار هو أولى الاولويات في اهتمامات ‏الحكومة لتشعر مواطنيها انها تقدم لهم الرعاية وتؤكد انتماءهم لهذا الوطن .‏

