    عربي وإقليمي

    جرحى في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية بالنصيرات وسط قطاع غزة

      في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، أصيب عدد من المواطنين مساء السبت جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

      وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة إسرائيلية قصفت سيارة كانت تسير في منطقة النادي الأهلي بالمخيم، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين المدنيين.

      وأكد مستشفى العودة وصول أربع إصابات نتيجة القصف، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف أحد قيادات سرايا القدس في المنطقة.

      ويأتي هذا الاستهداف في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

      المصدر: مواقع

