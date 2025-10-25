مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار 25\10\2025

كتابة: علي حايك

قراءة: غادة عساف

ما كان ويستمرُ من عدوانٍ إجراميٍ على لبنان، لم يكنْ بحاجةْ الى خبرٍ من، قناةْ كان، حتى يتأكَّدَ للجميعِ انَّ الاميركي شريكٌ كاملُ المواصفاتْ للاسرائيلي ــ بسلاحِهِ وقرارِهِ وجنرالاتِه ــ في حربِهِ على بلدِنا.

فقد كشَفَتْ، قناة كان، العِبريةْ ما تحدَّثَتْ عنهُ صحيفةُ يديعوت احرونوت قبلَ ايامْ من أنَّ ضباطاً اميركيين يتواجدونَ في مقرِ قيادةِ الجبهةِ الشماليةِ للجيشْ العبري في صفد المحتلةْ ويتابعون العملياتْ لحظةً بلحظةْ، مضيفةً أنَّ كلَ شيءٍ يحدثُ في لبنان يتمُّ حسبَ خططِ الولاياتِ المتحدة ..

امَّا الخططْ اللبنانية فهي الى الآن عندَ دعوةِ الاميركي للضغطِ على الاسرائيلي لوقفِ العدوان. فكيفَ سيكونُ هذا الحلُ مجدياً مع تأكدِ جميعِ اللبنانيين وبالدليلْ بشراكةِ الاميركي بهذا العدوان ؟ حتى باتت الادارةُ الاميركيةْ لدى بعضِ اللبنانيين مصداقَ قولِ الشاعرِ: فيكَ الخِصامُ وانتَ الخَصمُ والحَكمُ..

وهذا الحَكَمُ – كما يَعتبرُهُ البعضْ – شريكٌ بالعدوانِ اليومي الذي تجدَّدَ اليومْ على بلدةِ حاروف الجنوبيةْ وادى الى ارتقاءِ شهيد، بعدَ تصعيدِ الامسِ وقبلَهُ، من شهيدِ تول الى عنقاء عربصاليم ففُرسان شمسطار، الذين ارتقوا جميعُهُم شهداءْ على مرأى ومسمعِ اللجنة الخماسيةْ التي يرأسُها جنرالٌ اميركي..

ومع محاولاتِ البعضِ تجميعَ مقترحاتٍ اميركيةْ لتضييقِ الخياراتِ اللبنانيةِ كانَ جوابُ الخبيرْ في مقاومةِ الميدانْ والدبلوماسيةْ الحقيقيةْ – الرئيس نبيه بري – التمسكَ بالآليةِ المُعتمَدَة في لجنةِ الميكانيزم والالتزامَ الكاملَ بالقرارْ ألف وسبعمئة وواحد، ولا شيءَ سواهُما، مضيفاً لازِمَتَهُ الشهيرةْ: أعطني وِحدةْ بين اللبنانيين، أعطيكَ النصرَ الأكيدَ على “إسرائيل”..

في اميركا بحثٌ عن نصرٍ ولو وَهمي، يُشغلُ بالَ الرئيسْ دونالد ترامب، لإشغالِ الاميركيين عن ازمةٍ حقيقيةٍ تَستحكمُ بحكومَتِهِم الفدرالية، فمع استمرارِ الاغلاقِ الكبيرْ وما تَسبَّب به من شللٍ في حركةِ الدولةْ الاقتصادية، قرَّر دونالد ترامب ان يرفعَ غليانَ البحرِ الكاريبي بحشدِ اساطيلِه ضدَ الدولةِ الفينزويلية، ورفعَ منسوبِ عقوباتِهِ بوجهِ الرئاسةِ الكولومبية..

المصدر: موقع المنار