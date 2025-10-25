حرائق وأضرار واسعة في كييف ومناطق اوكرانية أخرى في البلاد جراء قصف روسي

تسببت ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة روسية ليل الجمعة – السبت في اندلاع حرائق وأضرار واسعة في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى في البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة أكثر من عشرة آخرين، وفقًا للسلطات المحلية.

وفي كييف، هرعت فرق الإطفاء صباح السبت لإخماد حريق اندلع في مستودع للأغذية بعد الهجمات الليلية التي استهدفت عدة أحياء في العاصمة. وأظهرت مشاهد مصوّرة رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب في موقع القصف، بينما تصاعد الدخان الكثيف في سماء المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في منشور على تطبيق “تلغرام”، إن العاصمة تعرّضت لهجوم صاروخي باليستي، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم نُقلوا إلى المستشفى.

وأكد كليتشكو أن “حرائق كبيرة” اشتعلت في مبانٍ غير سكنية في منطقتي ديسنيانسكي ودارنيتسكي، فيما أُبلغ عن أضرار أخرى في منطقة دنيبروفسكي.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك (جنوب شرق البلاد)، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، فلاديسلاف غايفانينكو، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين جراء ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن “الحرائق اندلعت وتضررت مبانٍ سكنية وخاصة، ومتجر، وسيارة”.

ويأتي هذا التصعيد بينما تدخل الحرب الروسية الأوكرانية شتاءها الرابع، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن حزم جديدة من العقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي في محاولة لتقويض الاقتصاد في موسكو.

المصدر: مواقع