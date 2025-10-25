لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف، معتبراً أنها “لم تعد تعمل” وفشلت في حماية ضحايا الحرب في غزة.

وقال لولا، في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبيل قمة إقليمية كبرى يُرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن “من يمكنه أن يقبل الإبادة الجارية منذ فترة طويلة في قطاع غزة؟”.

وأضاف أن “المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع أمور مماثلة لم تعد تعمل. اليوم، مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يؤديان وظيفتهما”.

وفي ما بدا تلميحاً إلى ترامب، قال لولا إن “سير الزعيم مرفوع الرأس أهم من جائزة نوبل”، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها البيت الأبيض للجنة نوبل بعد منحها جائزة السلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، متجاهلة الرئيس الأميركي.

ومن المقرر أن يشهد ترامب، الأحد، توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا ساهم في رعايته، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في ختام جولته الآسيوية.

وتأتي تصريحات لولا في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبرازيليا تحسناً تدريجياً بعد فترة من التوتر، بسبب محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، الذي حُكم عليه في أيلول/سبتمبر الماضي بالسجن 27 عاماً بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب فاشلة عام 2022.

وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع برازيلية، وعقوبات على مسؤولين كبار بينهم قاضٍ في المحكمة العليا، احتجاجاً على ما وصفه بأنه “مطاردة سياسية” لبولسونارو.

غير أن اللقاء الوجيز بين ترامب ولولا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، تلاه اتصال هاتفي بينهما في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، مهد الطريق لاحتمال عقد اجتماع جديد بينهما خلال قمة رابطة آسيان المقبلة.

المصدر: أ.ف.ب.