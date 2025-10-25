الضفة الغربية | موسم الزيتون تحت الحصار… وحملة اقتحامات واعتقالات

شنّت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، في حين نصبت حواجز ومنعت المزارعين من الوصول لحقول الزيتون في نابلس.

وفي التفاصيل، فقد هاجم مستوطنون صهاينة المنطقة الغربية في قرية المغير، ليل أمس الجمعة وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم المواطنون العُزّل، ويجبروهم على الانسحاب، حسبما أفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا.

وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب هجوم المستوطنين، ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف المواطنين.

وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من سهل “مرج سيع” الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة مواطنين من بلدة قبلان أصيبوا بجروح طفيفة، عقب تعرضهم لهجوم مستعمرين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة وادي الحج عيسى في أراضي عقربا.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المستوطنين كانوا مسلحين، ويحملون أدوات حادة خلال الهجوم على المواطنين، ما اضطرهم إلى ترك أراضيهم عنوة.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الضفة الغربية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

وقال رئيس مجلس قروي دوما، جنوب نابلس، سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال تواصل منع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خاصة في المناطق التي تحتاج لتنسيق مسبق.

وأوضح دوابشة، في تصريح له اليوم، أن اعتداءات المستوطنين متواصلة على أراضي البلدة والمزارعين، والتي تراوحت ما بين سرقة الزيتون، وتخريب المزارع، وسرقة صفائح الزينكو، وتكسير الأشجار، ورعي بالأغنام بأراضي المواطنين، وتكسير عددات المياه، وإتلاف الخطوط.

يُذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفّذ المستوطنون ما مجموعه 7,154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبّب باستشهاد 34 مواطناً في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

حملة اعتقالات

في تطورات حملة الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين في أنحاء متفرقة من مدن الضفة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم في جنين، مواطناً من قرية عنزة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً ثلاثة شبان من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

يُشار إلى أن بلدة دير بلوط تتعرض بشكل متكرر لعمليات اقتحام واعتقالات ومضايقات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المقيمين في البؤر الاستيطانية المحيطة بها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين.

أما في الخليل، فقد أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت المدينة واعتقلت مواطناً عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أغلق البوابة الحديدية عند المدخل الرئيس للبلدة، ومنع دخول أو خروج المركبات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحتلالية المتكررة التي تستهدف التضييق على حياة المواطنين، وعرقلة تنقلهم.

المصدر: مواقع إخبارية