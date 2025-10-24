حزب الله يشيع شهيدين في عين قانا وعربصاليم

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد عيسى احمد كربلا الذي استهدفه العدو الصهيوني الأربعاء في بلدته عين قانا الجنوبية.

موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة بعد ان أقيمت مراسم تكريمية له، حيث أدت ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة، بمشاركة لفيف من علماء الدين والشخصيات والفعاليات وعوائل الشهداء.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة، تقدمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي وحملة أكاليل الزهر وفرق كشفية، وسط هتافات حسينية ومنددة بجرائم إسرائيل وامريكا، قبل أن يصل الموكب إلى جبانة البلدة حيث ووري الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

وفي بلدة عربصاليم، شيّع حزب الله واهالي البلدة والجوار الشهيد المجاهد ماهر حسن يونس الذي ارتقى إثر الغارة على البلدة مساء امس. وانطلق موكب التشييع من ساحة البلدة وشارك فه شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وأُقيمت مراسم تكريمية للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان الإسرائيلي والأمريكي والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتى النصر.

وعند جبانة البلدة وري الشهيد في الثرى الى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

وايضا سبق ذلك في عربصاليم تشييع شهيدة العدوان الصهيوني الذي استهدف البلدة مساء أمس الحاجة زينب موسى.

موكب التشييع الحاشد تقدمته فرق الدفاع المدني وسار في وسط البلدة وصولا الى الحسينية حيث صلي على الجثمان الطاهر قبل ان يوارى في ثرى جبانة البلدة.

المصدر: حزب الله