الوزير حيدر رأس اجتماعا تنسيقيا حول تعديل قانون العمل والتقى نقابتي اصحاب محطات المحروقات وشركات التنظيفات

ترأس وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم الإجتماع التنسيقي الأول حول تعديل قانون العمل ، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وطوني عيرون عن منظمة العمل الدولية، ومستشار الوزير الدكتور حسين محيدلي، المدير العام للوزارة بالانابة مارلين عطاالله، مع فريق مختص من وزارة العمل.

وقد ساد النقاش جو ايجابي، وشجع الجميع هذه الخطوة الرامية الى ضرورة اسقاط تعديلات على قانون العمل بما يتناسب والتطورات العصرية. وقد اتفق المجتمعون على ضرورة انجاز دراسة مشروع القانون بصيغته الجديدة في اسرع وقت ممكن.

واستقبل وزير العمل في مكتبه نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الاسكوا في لبنان مهريناز العوضي، وتم البحث في عدة مواضيع تتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة، كما عرضت مساعدة الوزارة في وضع دراسات تتعلق بسوق العمل.

ثم التقى المدير العام للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء البروفسور ايلي عوض.

واطلع الوزير حيدر من نقابة اصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب جورج سامي براكس على عمل القطاع ، وأعلمهم الوزير حيدربضرورة معالجة موضوع اليد العاملة غير الشرعية، المنتشرة بكثرة في هذا القطاع.

كما اجتمع مع وفد من نقابة اصحاب شركات التنظيفات برئاسة ريما طعمة، حيث شدد الوزير على “ضرورة تنظيم هذا القطاع ومعالجة العمالة غير الشرعية ، وتشجيع العمالة اللبنانية في هذا القطاع الحيوي ، حيث ان فرص العمل مرتفعة”، كما أعلم الحاضرين ان فريق التفتيش في الوزارة بمساعدة القوى الأمنية المعنية “سيشدد الرقابة على شركات التنظيفات للحد من اليد العاملة غير الشرعية”.