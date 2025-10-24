المجلس الوطني للإعلام: سيحال كل من يثبت ترويجه للاشاعات إلى القضاء المختص

حذّر “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” من الترويج للاشاعات وتداول ونشر الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تُنسب زورًا إلى صحافيين لا علم لهم بها، مؤكدًا أنّ “من يلجأ إلى هذه الأساليب، سواء كان بنفسه أو مستخدمًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو مختبئًا خلف منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إنما يساهم في ترويج ما يخدم العدوّ الإسرائيلي ويهدّد الأمن الوطني”.

اضاف “تمّ التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص والمجلس الوطني للإعلام، لمتابعة هذه الأخبار المزيّفة والإشاعات المضلِّلة التي تهدف إلى إثارة الفتن الداخلية وزعزعة الاستقرار”.

وأكد أنّه “سيُحيل كل من يثبت تورّطه في نشرها أو ترويجها إلى القضاء المختص والجهات الأمنية المعنية، عملًا بالقانون الرقم 382/94 (القانون المرئي والمسموع)، الذي يعتبر كل تهديد لأمن المجتمع أو إثارة للفتن الطائفية أو السياسية مخالفة جزائية تُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام