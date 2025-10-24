إحراق ممتلكات واعتقالات وتنكيل خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمدن الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون مساء أمس الخميس، واليوم الجمعة، عددًا من مدن الضفة ومخيماتها وعلى رأسها مخيم بلاطة شرقي نابلس، تخللها تنكيلٌ بالشبان وإحراقٌ لمركبات المواطنين وممتلكاتهم واعتقالات.

#فيديو | قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. pic.twitter.com/K7m3ZMMryD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 23, 2025

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط انتشار واسع في عدة حارات وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

كما شنّت قوات الاحتلال مساء الخميس، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات عدة منازل وإطلاق قنابل مضيئة واعتقال شابين.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة جنين، واعتقل شابا، كما داهمت قواته منزلا في بلدة ميثلون جنوب شرق جنين، وبلدة قباطية جنوبًا.

أمّا في نابلس، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيمي عسكر وبلاطة، وانتشرت في أزقتهما، كما اقتحمت بلدة النصارية شرق المدينة، دون التبليغ عن اعتقالات.

#عاجل | قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق مدينة نابلس pic.twitter.com/AtNyEIcEyp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 23, 2025

هذا واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حزما، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأكدت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أوقفوا عددًا من الشبان خلال الاقتحام، وقاموا بتفتيشهم والتنكيل بهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم اعتقل الاحتلال شابا خلال اقتحام قواته منطقة الواد ببلدة ارتاح بطولكرم، فيما أطلق الجيش قنابل إنارة في أجواء مخيم نور شمس شرق المدينة.

وفي بيت لحم، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدتي الخضر وبيت فجار وجابت آلياته شوارعهما دون التبليغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة في طوباس، وداهم حارة السرحان في المخيم دون التبليغ عن اعتقالات.

وبشكل يومي، تتعرض مدن ومخيمات وقرى الضفة لاقتحامات إسرائيلية، تتخللها عادة مواجهات ودهم منازل وتحقيقات ميدانية واعتقالات.

المستوطنون يحرقون ممتلكات المواطنين بقرى الضفة

وأقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين خلال الهجوم على منطقة التل في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله.

#شاهد| مستوطنون يحرقون مركبات خلال الهجوم على منطقة التل في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله pic.twitter.com/xamXMnNswv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 24, 2025

من جهته، أعرب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، عن حزنه أمام انتهاكات المستوطنين قائلا إنّ “إحراق مستوطنين “إسرائيليين” ونهبهم مساكن البدو بالضفة المحتلة أمر محزن”.

وشدد على أنّ سلطات العدو لا تحقق أبداً في عنف المستوطنين بل يتصرفون بحصانة تامة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام