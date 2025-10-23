ترامب: سنشهد قريباً عملاً على الأرض في فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إدارته تعمل على طرد عصابات المخدرات من الأراضي الأميركية، مؤكّداً أن النتائج المحققة في هذا المجال “عظيمة”.

وقال ترامب إنّ السلطات اعتقلت “أكثر من 120 ألف مهاجر غير نظامي” منذ بدء ولايته الثانية، مشدّداً على أنّ حكومته ستشنّ “حرباً صارمة” على عصابات تهريب المخدرات و”ستقضي عليها”.

ونفى ترامب صحة الأنباء التي ترددت حول إرسال قاذفات بالقرب من فنزويلا، مؤكّداً بالقول: “ليس صحيحاً أننا أرسلنا قاذفات بالقرب من فنزويلا”. وأضاف أنّه “سنشهد قريباً عملاً على الأرض في فنزويلا”.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الخميس، أن قاذفتين تابعتين لسلاح الجو الأميركي من طراز “بي-1” حلّقتا قرب فنزويلا دون دخول أجوائها.

وفي الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة سلسلة غارات جوية قالت إنها استهدفت سفناً لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال دونالد ترمب للمراسلين في البيت الأبيض، رداً على سؤال حول احتمال شن ضربات على الأراضي الفنزويلية: “نحن حتماً ننظر إلى البر الآن، لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية”.

ويتهم ترمب إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتعاون مع عصابة جريمة في فنزويلا وإدارة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، وهو ما نفته أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وفي الوقت نفسه، أثارت القوة البحرية التي حشدتها الولايات المتحدة قبالة سواحل أميركا الجنوبية مخاوف من احتمال غزو فنزويلا وتكهنات بأن الإدارة الأميركية قد تسعى للإطاحة بمادورو.

