النائب إبراهيم الموسوي: الدولة اللبنانية والحكومة مطالبة بوضع حد لتفلت الاجرام الصهيوني

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. إبراهيم ‏الموسوي ان استمرار قوات العدو الإسرائيلي في تصعيد اعتداءاتها الإجرامية في عمق الأراضي اللبنانية ما أدى إلى ارتقاء ‏شهيدين وإصابة عدد من الجرحى، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً، وعدواناً فاضحاً وصريحاً وتمادياً في خرق ‏الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، الأمر الذي يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام ‏مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية‎.‎

تصريح النائب الموسوي جاء ‎تعليقاً على الاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي ضد بلدات بقاعية في السلسلتين الشرقية والغربية ولا سيما في ‏جرود شمسطار وطاريا وجنتا والنبي شيت وجرد الهرمل، اليوم الخميس.

وأكد النائب الموسوي أن هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو دونما تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة يظهر ‏لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه للمجتمع الدولي ‏برمّته‎.‎

وشدد على أن الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش مطالبة بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل المتاحة ‏لوضع حدّ سريع لتفلّت الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ولسيادة الدولة على ‏أراضيها‎.‎

وأضاف “ان تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ‏عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها يُعدّ تشجيعاً له على الاستمرار في ‏أعمال العدوان، يصل إلى حدّ القبول الضمني والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة، ‏وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض مع أبسط مبادئ احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها”.

المصدر: العلاقات الاعلامية