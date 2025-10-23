سموتريتش يعتذر للسعودية بعد تصريحاته “المؤسفة”

قدّم وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس اعتذاره عن تصريحات “مؤسفة” أطلقها في وقت سابق ووجه فيها انتقادات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال سموتريتش في منشور على منصة “إكس”: “تصريحي حول السعودية كان مؤسفًا، وأعبّر عن أسفي للإهانة التي تسبب بها”.

وكان الوزير اليميني المتطرف قد رفض في وقت سابق الخميس التطبيع مع السعودية في حال اشترطت إقامة دولة فلسطينية، قائلاً: “إذا قالت لنا السعودية إن التطبيع مقابل دولة فلسطينية، (فردّنا هو) كلا، شكرًا”. وأضاف: “دعوا السعوديين يواصلون ركوب الجِمال على رمال صحرائهم، ونحن سنواصل التطور بحق في الاقتصاد والمجتمع والدولة وكل الأمور العظيمة التي نعرف كيف نفعلها”.

وأثارت تصريحات سموتريتش انتقادات واسعة داخل الكيان. وكتب زعيم المعارضة، يائير لابيد، على منصة “إكس”: “إلى أصدقائنا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثل دولة إسرائيل”، مطالبًا إياه بالاعتذار.

بدوره، وصف وزير الحرب السابق، بيني غانتس، تصريحات سموتريتش بأنها “تشير إلى الجهل وعدم استيعاب مسؤوليته كوزير رفيع في الحكومة والهيئة الوزارية”.

وشدد سموتريتش على موقفه المعارض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن “الكيان المسمى دولة إسرائيل هو دولة إسرائيل ضمن كل حدودها، التي لن تسمح أبدًا بنشوء دولة فلسطينية”.

المصدر: أ.ف.ب.