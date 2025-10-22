لجان المقاومة في فلسطين تدين مصادقة الكنيست الصهيوني على مشروعين لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية

ادانت لجان المقاومة في فلسطين مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على مشروعين لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الفلسطينية المحتلة وإحدى المستوطنات فيها ونؤكد أن هذا القرار يمثل فصلاً من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة.

واعتبرت في بيان ان “الضفة والقدس وكل أرضنا المحتلة هي أرض فلسطينية خالصة لا سيادة فيها للصهيوني المحتل وشعبنا سيبقى على العهد متمسكاً بحقه بارضه متجذراً فيها ومدافعاً عنها بكل الوسائل المتاحة”.

وتابع البيان:”الممارسات الصهيونية البشعة والجرائم الممنهجة التي ينفذها قطعان المستوطنين تحت حماية الجيش الصهيوني وبتحريض من حكومة نتنياهو الفاشية لن تحقق حلمهم بالضم والسيطرة ولن تنجح في فرض سياسة التهجير القسري وتوسيع الإستيطان”.

ودعت اللجان السلطة الفلسطينية إلى القيام بدورها لحماية أبناء شعبنا في الضفة الذين يتعرضون لارهاب وهجمات المستوطنين وللترويع في مشهد عدواني متكرر ومستمر .

كما دعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة دورهم المنوط بهم وتصعيد الحراكات والمظاهرات والفعاليات التي تفضح إجرام وارهاب الكيان الصهيوني في الضفة والقدس وغزة .

ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني في كل ربوع أرضنا الفلسطينية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والانتفاض بكل السبل المتاحة وتوجيه الضربات القوية وتنفيذ العمليات النوعية لإفشال المخططات والمشاريع الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على أرضنا المحتلة وتهجير شعبنا وإقتلاعه من ارضه ووطنه وطمس قضيته.

المصدر: بيان