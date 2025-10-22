زيارة وفد من حزب الله للطاشناق: تهنئة باللجنة المركزية الجديدة وتباحث في الملفات

زار وفدٌ من حزب الله مقرّ حزب الطاشناق في برج حمود ظهر اليوم الأربعاء ، حيث استقبلهم أمين عام الحزب في لبنان ألبير بالابانيان، بحضور عضو اللجنة العالمية النائب هاكوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية الوزير السابق أفيديس غيدانيان.
وضمّ وفد حزب الله النائب أمين شري، وأعضاء المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، ومحمد أبو سعيد الخنساء، والدكتور عبد الله زيعور.
وقد قدّم الوفد التهاني بانتخاب اللجنة المركزية الجديدة لحزب الطاشناق والأمين العام، وجرى خلال اللقاء التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وانتخابياً.
المصدر: العلاقات الإعلامية