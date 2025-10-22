الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:44
Ar

    لبنان

    زيارة وفد من حزب الله للطاشناق: تهنئة باللجنة المركزية الجديدة وتباحث في الملفات

      زار وفدٌ من حزب الله مقرّ حزب الطاشناق في برج حمود ظهر اليوم الأربعاء ، ‏حيث استقبلهم أمين عام الحزب في لبنان ألبير بالابانيان، بحضور عضو اللجنة العالمية النائب ‏هاكوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية الوزير السابق أفيديس غيدانيان.‏
      وضمّ وفد حزب الله النائب أمين شري، وأعضاء المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، ‏ومحمد أبو سعيد الخنساء، والدكتور عبد الله زيعور.‏
      وقد قدّم الوفد التهاني بانتخاب اللجنة المركزية الجديدة لحزب الطاشناق والأمين العام، وجرى خلال ‏اللقاء التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً ‏واجتماعياً وانتخابياً.‏

      المصدر: العلاقات الإعلامية

