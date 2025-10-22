الأربعاء   
    دولي

    تظاهرات في كندا تطالب بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال

      شهدت مقاطعة أونتاريو الكندية مظاهرة نظّمها مؤيدون لفلسطين، طالبوا فيها حكومة بلادهم بوقف مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال وبعض الدول الأخرى.

      وجرت المظاهرة، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دفاع عسكري في مدينة لندن التابعة للمقاطعة، حيث شارك في رعاية المؤتمر شركات مثل “جنرال دايناميكس وديلتك وإلبيت سيستمز ونورتاك ديفينس”، وهي شركات تزوّد تل أبيب بالأسلحة أو تتخذ من “إسرائيل” مقراً لها.

      كذلك قام نحو 100 من مؤيدي فلسطين بتطويق المبنى الذي جرى فيه المؤتمر وأغلقوا مداخله، وطالبوا بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني.

      المصدر: مواقع

