وزارة الأشغال تبدأ إزالة التعديات على عقار مصلحة السكك الحديد في عاريا

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، إزالة التعديات الواقعة على عقار مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك في منطقة عاريا، ضمن جهودها المستمرة لحماية أملاك الدولة وصون المرافق العامة. موضحة أنّ هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المرفق الحيوي واستثماره بما يخدم المصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أنّ مصلحة السكك الحديد كانت قد تقدمت بشكاوى مماثلة ضد تعديات في مناطق أخرى من لبنان، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يعتدي على أملاكها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.

وفي ذات السياق شكرت الوزارة السلطات القضائية والأجهزة الأمنية على استجابتها السريعة وجهودها في تنفيذ الإجراءات، مشددة على دعمها لاستمرار هذه الخطوات في سائر المواقع التي تشهد تعديات مماثلة حفاظًا على حق الدولة وهيبتها وصونًا للمرافق العامة من أي استغلال أو مخالفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام