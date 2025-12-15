الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزارة الأشغال: لا صرف للمستحقات قبل استكمال الأشغال وفق المعايير الفنية والقانونية

      صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل بيان أكد فيه حرص الوزارة الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف في تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأشغال المنفذة وحسن استخدام المال العام.

      وأوضح البيان أن الوزارة تشدد على عدم صرف أي مستحقات للمقاولين قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة بالكامل، ووفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم، سواء من قبل المكاتب الاستشارية المكلّفة أو أجهزة الإدارة المختصة.

      وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياستها الرامية إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة، مشددة على أن أي خلل في التنفيذ يعرّض المتعهد للإجراءات القانونية اللازمة، بدءاً من التغريم ومصادرة الكفالة، وصولاً إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات، فضلاً عن مساءلة الموظف المسؤول واتخاذ التدابير المسلكية بحقه وفق الأصول المرعية الإجراء.

      المصدر: وزارة الأشغال

      مواضيع ذات صلة

      بلدية الحلوسية تُنهي المرحلة الثانية من أعمال التزفيت ضمن مشروع شبكة مياه الخدمة

      بلدية الحلوسية تُنهي المرحلة الثانية من أعمال التزفيت ضمن مشروع شبكة مياه الخدمة

      وزارة الأشغال عن الانخساف الجزئي في خلدة: تضرر كبير في قسطل رئيسي يزود بيروت وضواحيها بالمياه والفرق الفنية تعالج الخلل

      وزارة الأشغال عن الانخساف الجزئي في خلدة: تضرر كبير في قسطل رئيسي يزود بيروت وضواحيها بالمياه والفرق الفنية تعالج الخلل

      وزارة الأشغال تبدأ إزالة التعديات على عقار مصلحة السكك الحديد في عاريا

      وزارة الأشغال تبدأ إزالة التعديات على عقار مصلحة السكك الحديد في عاريا