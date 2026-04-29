الرئيس عون يطّلع على إجراءات وزارة الأشغال لضمان استمرارية العمل في المرافق البحرية والجوية

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على سير عمل الوزارة في الظروف الراهنة، وعلى الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية العمل في المرافق الحيوية، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأي بيروت وطرابلس.

وخلال اللقاء، عرض الوزير رسامني واقع الحركة في المرافق البحرية والجوية، والخطوات الإدارية والتقنية المعتمدة للحفاظ على انتظام العمل وتأمين استمرارية الخدمات رغم التحديات القائمة.

كما تم البحث في التدابير المتخذة لتعزيز الجهوزية التشغيلية وتسهيل حركة النقل والشحن، بما يضمن عدم تأثر المرافق الأساسية في البلاد بالظروف الراهنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام