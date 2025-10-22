إسلام آباد تحذر: لن نتسامح مع أي عدوان

حذر قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير، اليوم الأربعاء، بلاده من الرد السريع على أي عدوان مباشر أو غير مباشر، بشكل حاسم وحازم.

وأكد منير في اجتماع مع مجموعة من النخب السياسية والاجتماعية في البلاد بمقر الجيش في روالبندي ، على أن باكستان تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق اتفقت باكستان وحركة طالبان الأفغانية على التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار ووضع آليات لإرساء السلام والاستقرار الدائمين، خلال الجولة الأولى من المحادثات (عقب اشتباكات عنيفة على حدود كل منهما) التي عُقدت في الدوحة مساء السبت الماضي بوساطة قطرية وتركية.

المصدر: مواقع