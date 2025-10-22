كيان الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثتي أسيرين من غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن الكيان تسلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثماني أسيرين إسرائيليين من قطاع غزة هما تمير أدار وأرييه زلمانوفيتش، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وصرح جيش الاحتلال أنه أبلغ عائلتي الأسيرين بعد التعرف على جثمانيهما، وتمت إعادتهما لدفنهما داخل الكيان المحتل.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق أنها انتشلت جثتي الأسيرين من تحت الأنقاض وسلمتهما للصليب الأحمر مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد قُتل أدار خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث كان يشغل منصب نائب منسق الأمن وعضو فريق الاستجابة السريعة، فيما توفي زلمانوفيتش في الأسر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويُرجح أن سبب وفاته كان نوبة قلبية، كما ظهر في مقطع فيديو سابق نشرته حركة حماس.

ويصل إجمالي الجثث التي سلمتها كتائب القسام منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 15 جثة من أصل 28 أسيراً إسرائيلياً توفوا في غزة، فيما لا يزال البحث جارياً عن بقية الجثث.

وفي المقابل، استلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دفعة جديدة من جثامين شهداء فلسطينيين لنقلهم إلى قطاع غزة، في استمرار للخطوات التي تهدف إلى إعادة رفات الشهداء الفلسطينيين من مناطق المواجهة.

المصدر: قناة المنار + مواقع