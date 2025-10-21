الثلاثاء   
    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يثمن جهود قناة المنار في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة

      تقدم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بخالص الشكر والتقدير لقناة المنار على دورها المهني والإنساني البارز في تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما قدمته من جهود صادقة وشجاعة وتضحيات كبيرة لنقل الحقيقة للعالم وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

      وأشار المنتدى إلى أن التغطية المتميزة لقناة المنار شكلت نموذجًا يحتذى في الالتزام الإنساني والمسؤولية الإعلامية، وأسهمت بفاعلية في إيصال صوت الضحايا وكشف بشاعة الجرائم التي حاول الاحتلال طمسها.

      وثمن المنتدى عطاء قناة المنار الكبير ووقوفها إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني في هذه الظروف القاسية، داعيًا إلى مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال ونصرة الحقيقة والعدالة، دفاعًا عن القيم الإنسانية وحرية الصحافة في كل مكان.

      المصدر: موقع المنار

