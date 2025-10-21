تجمع العلماء المسلمين استنكر الاعتداءات الصهيونية والخرق الجوي دون أي تحرك من الدولة اللبنانية

استنكرت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” “إقدام العدو الصهيوني على استهداف مناطق المحمودية والجرمق في قضاء النبطية بسلسلة غارات، وقيام المسيرات المعادية بخرق الاجواء اللبنانية وتحليقها فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، دون أي تحرك من قبل الدولة اللبنانية بالشكوى لدى مجلس الأمن، بعد أن لم يعد نافعا الحديث مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الناقورة”.

كما استنكرت “خرق العدو الصهيوني لاتفاق وقف الحرب في غزة وقيامه بتنفيذ 80 خرقا منذ وقف إطلاق النار، ما أسفر عن ارتقاء 97 شهيدا و230 مصابا دون أي تحرك من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ودونالد ترامب شخصيا بصفتهما راعيين للاتفاق، ما يؤكد كذبهما وتآمرهما مع العدو الصهيوني”.

وحيا التجمع “أبطال المقاومة في فلسطين على العملية البطولية التي نفذتها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أدت بحسب اعتراف العدو الصهيوني إلى مقتل رائد ورقيب أول من لواء نحال في حادث وصفه الجيش الصهيوني بأنه حادث خطير، ما يؤكد جهوزية المقاومة للرد على أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل العدو الصهيوني”.

واعتبر أن “كلام آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي حول أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن قصف الصناعة النووية الإيرانية وادعاءات تدميرها، بأنها تشكل وهما فليستمروا في هذا الوهم، وأنها تبقى مجرد أحلام، هو كلام يبعث على الطمأنينة والافتخار بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة أمام كل التحديات، وهي موجودة في ساحة الصراع مع الاستكبار العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية حتى تحقيق النصر النهائي بزوال الكيان الصهيوني من الوجود”.