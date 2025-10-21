عراقجي يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي: لضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الثلاثاء إلى “العلاقات الجيدة جداً بين طهران وبغداد في كافة المجالات”، مؤكداً “ضرورة المشاورات المستمرة بين مسؤولي البلدين وضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، بما في ذلك أمن الحدود.”

كما ناقش عراقجي والأعرجي التطورات الإقليمية، لا سيما قضية فلسطين المحتلة. وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استمرار انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار، وأكدا على مسؤولية المجتمع الدولي في منع الإبادة الجماعية والجرائم في غزة، وإرسال الإمدادات اللازمة لسكانها.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، خلال تقديمه تقريراً عن مفاوضاته في طهران وتقدم تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، عزم الحكومة العراقية والتزامها الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقية.

وأشاد الأعرجي بتضامن الشعب الإيراني ووحدته الوطنية في مواجهة العدوان الخارجي، مؤكداً أن العراق لن يسمح مطلقاً بأي تهديد لسيادة إيران وأمنها القومي من داخل أراضيه.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات في غزة ولبنان، مؤكداً على جهود الدول الإسلامية وتعاونها لمواجهة محاولات الکیان الصهيوني إثارة الحروب والهيمنة.

المصدر: ارنا