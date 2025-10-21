أغارة مسيّرات على مطار الخرطوم قبل إعادة فتحه بعد عامين من الإغلاق

شهد محيط مطار الخرطوم الدولي فجر اليوم الثلاثاء، أغارات بطائرات مسيّرة، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة تشغيل المطار أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وقال شهود إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيّرة وانفجارات بين الرابعة والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ونقلت مصادر رسمية أن قوات الدعم السريع هي التي نفّذت الهجوم، فيما تصدت الدفاعات الأرضية للجيش السوداني للهجمات، وحُصرت الخسائر بالمحدودة.

وكان المطار مغلقاً منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، ما أدى إلى دمار واسع للبنية التحتية، فيما أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة لإعادة تشغيله للرحلات الداخلية بدءاً من غد الأربعاء بعد توقف دام 921 يوماً.

وفي سياق متصل، استهدفت مسيّرات قوات الدعم السريع مدينة الأبيّض شمال كردفان، بينما رد الجيش السوداني باستهداف مواقع لقوات الدعم في مدينة كبكابية غرب الفاشر، مستهدفاً مخازن ذخيرة ومبنى شرطة، بحسب مصادر محلية وعسكرية.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد 15 مليوناً بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية.

المصدر: وكالات