مادورو: البابا فرنسيس أخبرني بأن الأميركيين يريدون قتلي ونعمل على تعزيز منظومة الدفاع الوطني

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن البابا فرنسيس أخبره في لقاءٍ شخصي عام 2016 بأنّ هناك من يريدون قتله، وفق ما قال مادورو في تصريحاته الأخيرة، متحدثًا عن حملة دولية تستهدف فنزويلا وشعبها ووصفها بـ”حملة تزوير تُصوّر البلاد كديكتاتورية”.

وأضاف مادورو أنّ بلاده “تواصل بنجاح تطوير خطط نشر منظومة الدفاع الوطني” وأنّ المنظومة وصلت إلى مستوى متقدّم أقوى من أي وقت مضى. وشرح رؤيته الأمنية قائلاً إنّ شعار بلاده يقوم على “الاستعداد لمقاومة شعبية نشطة وطويلة الأمد” و”الهجوم الدائم لتحقيق السلام”.

كما توجّه مادورو برسائل وطنية وقومية خلال حديثه، مستنكراً ما وصفه محاولات فرض الوصاية أو إعادة الاستعمار على فنزويلا، ومشدداً على أن بلاده “تريد أن تكون حرة وذات سيادة”. وهاجم من يسعى، بحسب قوله، إلى دعوة قوى خارجية للتدخل في شؤون المنطقة واعتبرهم “خونة للوطن”.

وفي جانب آخر من تصريحاته ربط مادورو بين مستقبل فنزويلا وكولومبيا، قائلاً إنّ البلدين “أخوة” وإنّ ما يصيب أحدهما له انعكاس على الآخر، مع تلميح إلى عمق الروابط التاريخية والسياسية بين الشعبين.

المصدر: وكالات