ايران تعلن عن إطلاق خط نقل الركاب تشابهار-مسقط وبالعكس

أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة رضا مسرور، عن انطلاق خط النقل السياحي المباشر بين تشابهار ومسقط وبالعكس.

وأضاف مسرور: تكلفة السفر على هذا الخط أقل بكثير من الخطوط الجوية الأخرى من تشابهار، ومن المتوقع أن يحظى بترحيب واسع من السياح.

واعتبر تطوير السياحة البحرية إحدى الأولويات الرئيسية لمنظمة المنطقة الحرة في تشابهار، وصرح قائلاً: “تُعد السياحة البحرية إحدى المزايا الاستراتيجية لتشابهار، وفي هذا الصدد، تُنفذ منظمة المنطقة الحرة برامج مختلفة”.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة: “إن تطوير هذه الطرق البحرية بين الجزر الإيرانية مدرج على جدول الأعمال، مما يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في ازدهار السياحة والتفاعلات الإقليمية”.

المصدر: وكالة مهر