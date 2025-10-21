الشرطة السايبرية الايرانية تعزز مرونة البنية التحتية الحيوية للبلاد في مواجهة الهجمات المستقبلية

صرح رئيس مركز إدارة القيادة في الشرطة السايبرية الايرانية علي محمد نوروز زاده بشأن تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية للبلاد في مواجهة الهجمات المستقبلية المحتملة، قائلاً: “إن الاستعدادات في المجالين المادي والسيبراني على جدول الأعمال حاضرة بقوة”.

وفي الوقت نفسه، تعمل فرق مركز الشرطة كمستشارين في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب متخصصي تكنولوجيا المعلومات في الهيئات المعنية، لضمان تطبيق هذه الإرشادات على النحو الأمثل.

وأكد رئيس مركز الإدارة الاستراتيجية في الشرطة: “إن نتيجة تطبيق الإرشادات الجديدة هي تحسين مستوى المرونة وتعزيز الأمن السيبراني للبلاد؛ فعلى الرغم من ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية، إلا أن معدل نجاحها انخفض بشكل حاد. ويعود الفضل في هذه النجاحات إلى السياسات والخطط التشغيلية التي تم تنفيذها، والهيئات المسؤولة في حالة تأهب قصوى دائمًا”.

المصدر: وكالة مهر